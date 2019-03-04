Тимур Шабданбеков назначен заместителем председателя ГКНБ КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Сабыров Токтосун Ырыскелдиевич освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики — начальника 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
Другим распоряжением Президента на должность заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики — начальника 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики назначен Шабданбеков Тимур Маратович.