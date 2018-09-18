Руководство завода «Джунда» игнорирует жалобы карабалтинцев

Нефтеперерабатывающий завод «Джунда», расположенный в городе Кара-Балте Жайылского района, сегодня посетила депутатская комиссия по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Завод начали строить в 2009 году, а запустили производство в 2014-м. С тех пор местные жители не перестают обращаться с жалобами во всевозможные госорганы, контролирующие работу предприятия.





Люди жалуются на неприятный запах и наносимый заводом вред экологии. Горожане утверждают, что с запуском завода они стали чаще страдать аллергией и другими заболеваниями.

На заводе трудится около 600 местных жителей. Кроме них, на заводе работают 260 граждан КНР. Принадлежит завод китайскому ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда»». Доли Кыргызстана на заводе нет.

За 8 месяцев 2018 года завод изготовил 274 тысячи тонн бензина. Кроме бензина, на заводе производятся дизельное топливо, мазут и сжиженный газ. При этом 89 процентов выпущенной продукции расходится на внутреннем рынке, 11 процентов экспортируется в Китай, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан.

Однако завод еще не работает на полную мощность. По словам помощника генерального директора «Джунды» Марса Алиева, для запуска всех мощностей нужно еще завоевывать потребительский рынок качеством.

Сейчас на заводе производится бензин К-3. Выпускать более качественный бензин К-4 и К-5, по словам главы депутатской комиссии по ТЭК Кожобека Рыспаева, завод еще не готов.

«Для этого надо приобрести новое оборудование. Но руководство обещает, что уже к 2021 году закупят оборудование и будут производить более качественную продукцию», — сказал депутат Жогорку Кенеша.

На новое оборудование заводу потребуется более $200 миллионов.

Руководство завода показало депутатам огромную территорию. Действительно, повсюду разносится неприятный запах, вызывающий головную боль. Объясняется это тем, что завод выпускает продукцию низкого качества. А сырье завод закупает в соседнем Казахстане.

Замдиректора завода стал спорить с журналистами, утверждая, что запах, который разносится повсюду, вовсе не неприятный. По его мнению, он напоминает запах резины. А вот по нашему ощущению, это резкий запах навоза.

Фото 24.kg. Нефтеперерабатывающий завод «Джунда»

Депутат Кожобек Рыспаев по этому поводу сказал: «На вред экологии и неприятный запах от местных жителей поступает много жалоб. Были и провокации, за которыми стояли заинтересованные люди. Но руководству завода выдвигают много требований с нашей стороны, и пока оно выполняет все эти требования. Насчет запаха всем понятно, что такое производство не может быть без запаха».

Конечно, местные жители не могут не понимать, что этот завод нужен стране. Но руководство завода просто игнорирует их мнение и не хочет найти с ними компромисс.

Например, для местных жителей нет социальных пакетов и никакой компенсации за вредность. Завод не предоставил местным жителям обещанного до начала строительства количества рабочих мест на предприятии. Обещали обновить асфальтовое покрытие на дороге, но обновили его только на участке дороги от завода до нефтебазы. А этот совсем небольшой участок расположен довольно далеко от города, которым карабалтинцы не пользуются.

Прогуливаясь по территории завода, депутат ЖК Кожобек Рыспаев в неофициальной беседе с директором завода Алтынбеком Садырбаевым настаивал на создании фонда по оказанию помощи местным жителям. Чем это закончится, пока неизвестно. Найдут ли на заводе общий язык с карабалтинцами через компенсацию за наносимый здоровью вред или горожане так и будут ходить с жалобами по всем инстанциям?