13:20
USD 69.33
EUR 80.79
RUB 1.02
Общество

Муниципальный транспорт в Бишкеке не застрахован. Почему?

Почему водители муниципального транспорта не приобретают страховые полисы, поинтересовался сегодня на встрече мэра города Бишкека Азиза Суракматова с фирмами-перевозчиками председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтынбек Доспаев.

Он напомнил, что в течение апреля 2018 года владельцы и водители всех 2 тысяч 600 маршрутных такси приобрели страховые полисы.

«Водители справедливо возмущаются, почему маршрутки застраховали, а троллейбусы и автобусы нет»,  сказал глава профильной ассоциации.

В июле произошла авария автобуса маршрута № 38, в которой пострадали женщина и ребенок.

«Выяснилось, что автобус не застрахован. Вообще автобусный парк не застрахован. Троллейбусам делали страховки на два месяца, теперь говорят, что денег нет. Но это же дискриминация по отношению к нам»,  возмутился Алтынбек Доспаев.
Ссылка:
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Будет порядок в бусах? Мэр о черной наличке, а маршруточники о повышении тарифа
Бардак терпеть больше нельзя. Новый мэр Бишкека взялся за маршруточников
Первая пешеходная улица появится в Бишкеке в ноябре
Мэр Бишкека Азиз Суракматов представил декларацию о компаниях, которыми владеет
Мэр Бишкека проигнорировал заседание парламентской фракции. Депутаты недовольны
В мэрии Бишкека предлагают ввести мораторий на перепродажу муниципальной земли
В мэрии Бишкека хотят отказаться от соли и песка для посыпки дорог зимой
Мэр Бишкека предложил ликвидировать лишние структуры: неэффективно работают
Вышел в город. Мэр Бишкека проверил, как укрепляют берег реки Ала-Арчи
Как сделать Бишкек чистым, обсуждают в мэрии
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Строители неожиданно начали вкалывать Дорога Бишкек — Кара-Балта. Строители неожиданно начали вкалывать
Организаторы Игр кочевников не&nbsp;расплатились за&nbsp;VIP-машины Организаторы Игр кочевников не расплатились за VIP-машины
Сапар Исаков в&nbsp;&laquo;Газпроме&raquo;. Где работал и&nbsp;сколько получал бывший премьер Сапар Исаков в «Газпроме». Где работал и сколько получал бывший премьер
Бизнес
Новое приложение для управления связью Новое приложение для управления связью
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет закрытый тендер на&nbsp;закупку компьютеров ЗАО «БТА Банк» объявляет закрытый тендер на закупку компьютеров
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще