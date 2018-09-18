Муниципальный транспорт в Бишкеке не застрахован. Почему?

Почему водители муниципального транспорта не приобретают страховые полисы, поинтересовался сегодня на встрече мэра города Бишкека Азиза Суракматова с фирмами-перевозчиками председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтынбек Доспаев.

Он напомнил, что в течение апреля 2018 года владельцы и водители всех 2 тысяч 600 маршрутных такси приобрели страховые полисы.

«Водители справедливо возмущаются, почему маршрутки застраховали, а троллейбусы и автобусы нет», — сказал глава профильной ассоциации.

В июле произошла авария автобуса маршрута № 38, в которой пострадали женщина и ребенок.

«Выяснилось, что автобус не застрахован. Вообще автобусный парк не застрахован. Троллейбусам делали страховки на два месяца, теперь говорят, что денег нет. Но это же дискриминация по отношению к нам», — возмутился Алтынбек Доспаев.