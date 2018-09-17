Объятия и поцелуи. Кто и как поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения

Экс-президент Алмазбек Атамбаев сегодня отмечает день рождения. Бывшему главе Кыргызстана исполнилось 62 года.

Как сообщила 24.kg официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, поздравить лидера партии пришли рядовые партийцы, депутаты Жогорку Кенеша и Бишкекского городского кенеша.

Алмазбеку Атамбаеву от имени партии подарили книги. Однако Кундуз Жолдубаева не стала отвечать на вопрос, какую литературу подарили Алмазбеку Атамбаеву. Не смогла официальный представитель партии рассказать и о том, кто именно из депутатов приехал поздравить именинника.

«Алмазбек Шаршенович сделал многое для страны, благодаря ему Кыргызстан сумел не только сохранить государственность, но и встать на путь развития», — говорится в сообщении СДПК на официальной странице в социальных сетях.

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина сказала, что пока не успела поздравить лично лидера партии, потому что находится в командировке в Джалал-Абадской области.

Ирина Карамушкина надеется, что бывший глава государства на нее не обидится.

«Я поздравлю обязательно, как вернусь в Бишкек», — сказала она.

Ее коллега Дастан Бекешев тоже не поздравил Алмазбека Атамбаева. Он пояснил, что его никто не приглашал на торжество.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков, депутат Рыскелди Момбеков, а также бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов — все ближайшие соратники и друзья 62-летнего политика — оказались недоступны для комментариев.

На фото, распространенных пресс-службой партии, среди поздравляющих также не видно ни одного известного политика, кто еще при президентстве Алмазбека Атамбаева не отходил от него ни на шаг.