Продажа детей из детских домов. За какую «благодарность» работает соцзащита?

В социальных сетях появилось видео, где специалист социальной защиты Зергуль Жээнбаева говорит об усыновлении детей гражданами США за «вознаграждение».

На видеозаписи слышно, как представитель американского агентства по усыновлению по имени Галия предлагает «благодарность» специалисту соцзащиты за то, чтобы та помогала ей в усыновлении сирот иностранцами.

«Мы занимаемся не только усыновлением, но и оказываем гуманитарную, медицинскую помощь, работаем напрямую с детскими домами. У нас есть фонд гуманитарной помощи», — рассказала о своей организации девушка.

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Далее в разговоре речь идет и о детях центра реабилитации беспризорных детей Алексея Петрушевского. В частности, Зергуль Жээнбаева возмутилась, что усыновлять детей через центр нельзя. В ответ представитель американского агентства заявила, что много чего в этом деле связано с Первомайским районным судом.

Далее на записи Галия предлагает схему, по которой можно работать через Минсоцразвития.

«У вас есть список детей, которые подлежат усыновлению, у которых нет родителей. Вы эту информацию по ребенку отправляете в Минсоцразвития, мы отправляем туда американские документы. Семья пишет, что хотела бы усыновить мальчика или девочку. Министерство дает информацию, что четырехлетняя Лариса Иванова подходит для этой семьи. Семья приезжает сюда, проводит десять дней с ребенком. После вы как соцзащита и детский дом пишете письмо, что родители контакт нашли, ребенок привязался, даем согласие на то, чтобы американские граждане усыновили ребенка», — говорит на записи Галия.

Зергуль Жээнбаева отвечает, что в таком случае она должна работать на американцев.

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«Я готового ребенка со всеми и документами перевожу в Чуйский детдом. А то, что я делаю документы, лишаю родительских прав, по судам хожу, это, значит, не в счет? Так не пойдет», — заявила представитель соцзащиты.

Галлия поясняет, что если соцзащита сработается с ней, то предусмотрено вознаграждение.

«Это не взятка. Это благодарность за работу, проделанную вами, за то, что вы бегали. Лучше, чтобы ребенок в семью уходил. Вы такую работу делаете сумасшедшую», — заявила представитель американского агентства по усыновлению.

В Министерстве труда и социального развития 24.kg сообщили, что в ситуации разбираются. В ведомстве подтвердили, что Зергуль Жээнбаева действительно является специалистом социальной защиты Первомайского района Бишкека.