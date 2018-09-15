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Общество

В Аламудунском РОВД уголовное дело об избиении шестилетней девочки не возбудили

Следователи Аламудунского РОВД отказались возбуждать уголовное дело в отношении 13-летнего подростка, который подозревается в жестоком избиении и попытке изнасилования шестилетней девочки. Об этом 24.kg сообщил представитель интересов потерпевшей стороны Дмитрий Но.

По его словам, подросток под уголовную ответственность не подпадает.

«Мы обратились в суд и настаиваем на возбуждении уголовного дела, чтобы следователи отменили постановление и восстановили событие преступления. После чего следователь в установленном законом порядке прекращает дело, так как фигуранту не исполнилось 18 лет. Тогда мы сможем обратиться в суд в гражданском порядке и потребовать от семьи подростка материальную компенсацию», — сказал Дмитрий Но.

Он отметил, что инцидент произошел 20 июня. По свидетельству очевидцев 13-летний мальчик избил шестилетнюю девочку и пытался надругаться над ней. 
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