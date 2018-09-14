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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (78)

Дело Текебаева. Политика вернули из клиники в колонию № 47

Экс-депутата Омурбека Текебаева из Центра неврологии этапировали в ИК № 47. Об этом журналистам сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, состояние здоровья Омурбека Текебаева нестабильное, и врачи запрещали его переводить в колонию, где нет подходящих для лечения условий. Но в ГСИН посчитали, что в госпитализации Омурбек Текебаев больше не нуждается, а необходимые процедуры он может получать и в колонии.

Омурбек Текебаев приговорен к восьми годам по обвинению в коррупции. Он отбывает наказание в ИК № 47.
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