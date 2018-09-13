В мэрии Бишкека предлагают ввести мораторий на перепродажу муниципальной земли

В мэрии Бишкека предложили ввести мораторий на 2018-2019 годы на перепродажу земельных участков, переданных во временное пользование. Об этом сообщил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов.

«Получается, мэрия сдает в аренду землю, арендатор ничего на ней не строит, берет справку и потом участок перепродает», — отметил он.

Мэр поручил Управлению муниципальным имуществом в течение трех месяцев разработать автоматизированную информационную базу и внести в нее все муниципальное имущество.

Поднял градоначальник и вопрос об оформлении земельных участков школ. «Эту работу необходимо сделать, это позволит понять, где мы сможем увеличить мощность за счет возведения пристроек. Чтобы не искать новые участки, будем расширять существующие школы», — отметил он.

Азиз Суракматов отметил, что в городе много неоформленного муниципального имущества. «В свое время все разворотные троллейбусные кольца кому-то отдали, а теперь троллейбусам разворачиваться негде. И таких фактов много. Необходимо оформить все муниципальные участки», — отметил мэр.