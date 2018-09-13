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Общество

Доходная часть бюджета столицы. План перевыполнен

По итогам первого полугодия в столице обеспечен темп роста экономики, за исключением объемов инвестиций в основной капитал. Об этом на коллегии в мэрии сообщил завотделом экономики и финансов Рашид Ибрагимов.

В доходную часть бюджета за полугодие поступило 3 миллиарда 349,9 миллиона сомов вместо запланированных 3 миллиардов 337,2 миллиона сомов.

«Предприятия города произвели промышленной продукции на 18 миллиардов 100,5 миллиона сомов», — сообщил он.

Однако в 2018 году снизился объем иностранных инвестиций на 27,5 процента. Их поступило $546 миллионов. «Наиболее приоритетными видами экономической деятельности для вложения инвестиций являются финансовое посредничество и страхование, оптово-розничная торговля, информация и связь, добыча полезных ископаемых», — отметил Рашид Ибрагимов. 

По его словам, в структуре капитальных вложений преобладают средства населения, направленные на строительство жилья, — 9,1 миллиарда сомов.

По налогам план выполнен на 104 процента. При плане в 3 миллиарда 10 миллионов сомов поступило 3 миллиарда 21 миллион сомов.

«В то же время налоговыми органами за первое полугодие не выполнены прогнозные показатели по налогам: подоходному, транспортному, земельному, с продаж и роялти», — сказал Рашид Ибрагимов.
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