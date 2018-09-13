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Общество

Министру образования предложили вести 6 уроков в день, а не сокращать учителей

Министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой предложили самой попробовать вести по 6 уроков в день, прежде чем сокращать учителей. С критикой в ее адрес выступила сегодня на заседании депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее словам, министр вводила для реформы отечественного образования то корейскую, то сингапурскую системы, но результата нет.

«Мне жалко эти страны, если у них такая система образования. Нам не нужны подобные лжереформы. Качество образования не улучшается», — отметила Евгения Строкова.

Как оно может повыситься, если сокращают 3 тысячи учителей, а другим добавляют часы? Это может сделать только незнающий человек. Министр сама пробовала провести 6 уроков подряд? Тогда бы она знала, как распределять нагрузку.

Евгения Строкова

Она добавила, что одного кокетства недостаточно, чтобы быть министром.
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