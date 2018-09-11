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Общество

Адвокаты изнасилованной девочки требуют возбудить уголовное дело

Следователь Первомайского РОВД в нарушение закона не возбуждает уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила адвокат Арман Кыйгырова.

По ее словам, мама несовершеннолетней девочки выяснила факт надругательства лишь спустя два года, когда заметила надписи на теле ребенка и странное поведение.

«Девочка отдыхала два потока в детском лагере на Иссык-Куле. Там она познакомилась с помощником вожатого. Когда дети приехали в Бишкек, решили собраться и пойти в кино, где и произошло надругательство. Это было днем в туалете кинотеатра. Молодому человеку было тогда 18 лет, девочке — 13. Он изнасиловал ее, применив физическую силу», — рассказала Арман Кыйгырова.

Она отметила, что ребенок до сих пор не может прийти в себя. Были попытки суицида. От гибели девочку спасла подруга.

«Следователь Первомайского РОВД отказал в возбуждении уголовного дела, несмотря на то что есть прямые доказательства надругательства. Для ребенка это большая травма, она приходила к следователю, чтобы написать объяснительную. Однако следователь не стал ее допрашивать. Усматривается его заинтересованность. При этом прокуратура дважды отменяла отказ в возбуждении уголовного дела. Значит, надзорный орган видит нарушения», — добавила адвокат.

Юрист считает, что следователь противоречит сам себе — отказывая в возбуждении уголовного дела, он одновременно направляет материалы на комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.

«Экспертиза назначена, но девочку не пригласили, хотя материалы направили более трех недель назад. Мы подали жалобу в суд, просим отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направить его на расследование», — заявила Арман Кыйгырова.
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