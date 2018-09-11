Адвокаты изнасилованной девочки требуют возбудить уголовное дело

Следователь Первомайского РОВД в нарушение закона не возбуждает уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила адвокат Арман Кыйгырова.
По ее словам, мама несовершеннолетней девочки выяснила факт надругательства лишь спустя два года, когда заметила надписи на теле ребенка и странное поведение.
«Девочка отдыхала два потока в детском лагере на Иссык-Куле. Там она познакомилась с помощником вожатого. Когда дети приехали в Бишкек, решили собраться и пойти в кино, где и произошло надругательство. Это было днем в туалете кинотеатра. Молодому человеку было тогда 18 лет, девочке — 13. Он изнасиловал ее, применив физическую силу», — рассказала Арман Кыйгырова.
Она отметила, что ребенок до сих пор не может прийти в себя. Были попытки суицида. От гибели девочку спасла подруга.
«Следователь Первомайского РОВД отказал в возбуждении уголовного дела, несмотря на то что есть прямые доказательства надругательства. Для ребенка это большая травма, она приходила к следователю, чтобы написать объяснительную. Однако следователь не стал ее допрашивать. Усматривается его заинтересованность. При этом прокуратура дважды отменяла отказ в возбуждении уголовного дела. Значит, надзорный орган видит нарушения», — добавила адвокат.
Юрист считает, что следователь противоречит сам себе — отказывая в возбуждении уголовного дела, он одновременно направляет материалы на комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.