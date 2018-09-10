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Общество

Фильмы из Кыргызстана выиграли шесть призов на кинофестивале в Анапе

Четыре фильма из Кыргызстана выиграли шесть призов на XXVII Открытом кинофестивале «Киношок», который прошел в городе Анапе 2-9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента кинематографии КР.

По ее данным, гран-при и приз за лучший сценарий получил фильм «Мунабия» режиссера Таалайбека Кулмендеева, приз за лучшую операторскую работу вручили Кабылджану Хамидову, а за лучшую музыку — Асылбеку Озубекову в фильме «Ночная авария» Темира Бирназарова.

Фото из Интернета. Кадр из фильма «Мунабия»

В конкурсе короткометражных игровых фильмов специальный приз жюри «за яркое художественное воплощение темы любви к кино» присужден фильму «Киноман» Аскара Нуракун уулу, в конкурсе документальных фильмов специальный диплом «За бесстрашное освещение острой социальной темы» присужден фильму «Не женское бремя» режиссера Токтобека Усенова.

Всего на фестивале показано около 70 фильмов.

Созданный в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей, «Киношок» двадцать пять лет знакомит зрителей и кинокритиков с выдающимися киноработами из Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ.
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