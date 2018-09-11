Концерт Татьяны и Сергея Никитиных пройдет в Бишкеке

В Большом зале филармонии 6 октября в 18.30 состоится уникальное событие: единственный концерт легендарного российского дуэта, бардов, звезд авторской песни Сергея и Татьяны Никитиных при участии М.Барановского (гитара) и И.Иванушкина (контрабас).

Дуэт выступает уже более полувека и по-прежнему собирает полные залы не только в России, но и по всему миру.

Их любят, потому что это они в числе избранных своим творчеством создавали в Советском Союзе неповторимую атмосферу незабываемых 60-х, когда особую ценность приобрел голос отдельного человека.

Сергей Никитин как композитор и оба как дуэт, они сыграли ключевую роль в становлении жанра авторской песни в России и других странах бывшего Советского Союза. Дуэт известен как исполнитель и автор музыки к культовым фильмам «Ирония судьбы, или с легким паром» «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты», «Тихие омуты», к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании» и многим другим известным, культовым фильмам, спектаклям и мультфильмам для детей.

Они исполнили такие песни-шедевры Сергея Никитина, как «Александра», «Я спросил у ясеня», «Под музыку Вивальди», «Бричмулла», «Большой секрет для маленькой компании», «Резиновый ежик», «Если у вас нету тети», «Диалог у новогодней елки», «Песнь об уходящем поезде» и многие другие горячо любимые меломанами песни.

Это настоящая живая музыка, настоящие стихи, незабываемые мелодии, высокая культура общения с залом.

По сути, это лучшее, что родилось из многочисленных увлечений советской интеллигенции, частью которой они являются. Они и сегодня любимы публикой.

Кандидаты физико-математических наук, они, несмотря на растущую популярность, до последнего работали по специальности — но музыка все-таки победила. Он стал одним из лучших гитаристов страны, а она — любимым голосом нескольких поколений поклонников авторской песни.

Никитины неразделимы и в жизни. Они счастливы в браке уже почти 50 лет, воспитали сына Александра, а сейчас, по их собственным словам, работают бабушкой и дедушкой двоих внуков.

Их песни — на все времена, на них выросло несколько поколений, и каждая наполнена гармонией, теплом и любовью.

«Слушаешь Никитиных и забываешь все плохое», — написал один из их поклонников. Так оно и есть.

24.kg является информационным партнером мероприятия.