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Общество

Участок в парке Фучика, переданный в частные руки, возвратят Бишкеку

Участок в парке Фучика, переданный в частные руки, возвратят Бишкеку. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, решением Ленинского районного суда от 3 июля 2018 года договор купли-продажи нежилого помещения незавершенного строительством с прилегающей территорией по адресу: Бишкек, улица Трудовая, № 4а и земельного участка в парке имени Юлиуса Фучика площадью 1,33 гектара признан недействительным.

Договор был зарегистрирован в реестре за № 3273 от 9 июня 1999 года и заключен между ликвидатором завода сельскохозяйственного машиностроения имени Фрунзе М.Парышкурой и С.Эргешевой.

Напомним, этот земельный участок входит в состав парковой территории и включен в Государственный список памятников истории и культуры Кыргызской Республики республиканского значения под порядковым номером  № 100, утвержденного постановлением правительства КР от 20 августа 2002 года № 568 «Об утверждении Положения об учете, охране, реставрации и использования объектов историко-культурного наследия КР» как памятник архитектуры.

В Кыргызстане запрещена приватизация объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Законом КР «Об охране  и использовании историко-культурного наследия» памятники истории  и культуры в Кыргызской Республике подлежат обязательной защите и сохранению и обладают особым правовым режимом их использования.

Находясь в частной собственности, этот участок в парке Фучика превратился в стихийную свалку отходов, территория является неухоженной и неблагоустроенной.

Ленинская районная администрация приступила к санитарной очистке территории, в дальнейшем ее  благоустроят и озеленят. 
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