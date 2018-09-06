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Общество

Минобороны Китая выделит Генштабу Кыргызстана очередной грант

В Кыргызстан прибыла военная делегация во главе с заместителем председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Сюй Циляном.

В ходе встречи за закрытыми дверями стороны рассмотрели вопросы углубления двустороннего военного и технического сотрудничества.

По данным Управления информационного обеспечения ГШ КР, Министерство обороны Китая выделит Генеральному штабу Кыргызстана очередной грант в виде вооружения, военной техники, материально-технического имущества, средств связи и ПВО, для строительства жилых домов. Однако сумму гранта в ведомстве не сообщили, ссылаясь на то, что ее озвучили во время встречи в закрытом режиме.
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