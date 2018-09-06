В розыск объявлен экс-глава Таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов

Объявлен в розыск экс-председатель ГТС Кыргызстана Адамкул Жунусов. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Отмечается, что 28 августа по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР Адамкул Жунусов объявлен в розыск. С 2013 по 2016 годы, занимая должность председателя Государственной таможенной службы, он организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ГТС.

По версии следствия, Адамкул Жунусов, используя свои властные полномочия, содействовал ОсОО в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации. Компания получала таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформляться на общих основаниях. Государству причинен материальный ущерб на более чем 166 миллионов сомов.

В настоящее время Адамкул Жунусов скрывается от органов, препятствует объективному ведению следствия. 18 августа ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления. Первомайским районным судом Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.