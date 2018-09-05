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Общество

Вывод активов Бакиевыми из Кыргызстана. Аида Салянова рассказала подробности

Экс-генеральный прокурор Кыргызстана Аида Салянова рассказала 24.kg, как пыталась найти незаконно выведенные активы семьей Бакиевых.

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В июне 2014 года была создана комиссия, в которую вошли представители Национального банка КР и Посольства КР в США.

«Было приложено много усилий, чтобы я встретилась с помощником тогда президента США Барака Обамы. На таком уровне, насколько мне известно, больше никому не удалось работать. В то же время у меня состоялась еще одна встреча — с руководством Канады», — отметила Аида Салянова.

В интервью кыргызским журналистам бывший финансовый консультант сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева в ЦАРИИ Евгений Гуревич рассказал, что в 2015 году к нему в тюрьму в Алабаме приезжали представители кыргызской прокуратуры.

«Тогда я уже не была генеральным прокурором. Когда я узнала об этом, мне стало приятно, что мое дело продолжили. Но, кроме этой встречи, ничего не произошло, дело замяли. На встречах в Вашингтоне представители Департамента юстиции США говорили, чтобы мы поспешили с расследованием. Банковские документы хранятся у них лишь пять лет. Конечно, по банковским документам время упущено, но это не приговор. Можно использовать другие средства в поиске активов. По моей информации, их гораздо больше, чем $200 миллионов. Только по линии АУБ баланс не совпал на $240 миллионов», — рассказала Аида Салянова.

Будучи депутатом Жогорку Кенеша, Аида Салянова поднимала этот вопрос и в комитете по правопорядку. «При мне его так и не рассмотрели. Надеюсь, он остался в плане и его поднимут после признания Евгения Гуревича. Общественность уже заинтересовалась, почему дело замяли. Генеральная прокуратура должна ответить на этот вопрос», — считает Аида Салянова.

Бывший генеральный прокурор добавила, что обвинять кого-то конкретно с ее стороны будет непрофессионально. «Этим должны заняться правоохранительные органы», — резюмировала Аида Салянова.

Евгений Гуревич приговорен  в Кыргызстане заочно к 25 годам лишения свободы по обвинению в выводе средств из АУБ. Сам он вины не признает.
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