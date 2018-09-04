В Бишкеке появилось еще одно место для отдыха

В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова открылась новая аллея. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» посадили 10 крупномерных саженцев липы и хвойные туи двух видов: 8 стелющихся и 12 шаровидных, разбили клумбу с тагетесами и георгинами.

Декоративные камни выложены в виде символа гармонии и единства — инь и ян.

На аллее установлены бордюры, скамейки и урны для мусора. Работы по благоустройству нового сквера на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова продолжаются.

Мэрия Бишкека убедительно просит горожан соблюдать чистоту и порядок на территории нового сквера и уважительно относиться к труду городских служб.