«Корни», «Чингиз Хан», легенды 90-х. Кто выступит на закрытии Игр кочевников

В секретариате Всемирных игр кочевников 24.kg рассказали, какие артисты выступят на закрытии III Всемирных игр кочевников.

Гала-концерт с участием отечественных и зарубежных звезд состоится 8 сентября в Чолпон-Ате. Специальными гостями Игр стали кинопродюсер Ален Депардье (Франция) и актер Пак Шин Янг (Южная Корея).

Запланировано выступление музыкальных коллективов «Чингиз Хан», «Акцент», «Корни», экс-солистки La Bouche Наташи Райт. В Кыргызстан приедет также Джо Томпсон (группа Down Low) и вокалист NANA Рей Хортон.

На закрытии Игр выступят Озода Нурсаидова (Узбекистан), Жанар Дугалова (Казахстан), Гульнур Сатылганова (Кыргызстан), Мирбек Атабеков (Кыргызстан) и другие звезды эстрады.