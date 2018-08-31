Фонд расследовательской журналистики имени Улана Эгизбаева создан в Кыргызстане

В Кыргызстане создан Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева. Об этом сообщают инициаторы его открытия.

Фонд прошел регистрацию в Министерстве юстиции и начал свою деятельность. Цель новой организации — развитие расследовательской журналистики в Кыргызстане, оказание поддержки журналистским инициативам, направленным на выявление коррупционных и противоправных явлений в обществе.

Фонд будет объявлять конкурсы на лучший расследовательский проект по наиболее актуальным и острым проблемам в стране, оказывать финансовую поддержку в его проведении.

Инициаторы также намерены учредить премию имени Уланбека Эгизбаева, которая будет присуждаться ежегодно за достижения в сфере журналистских расследований.

За прозрачностью деятельности фонда будет следить Наблюдательный совет из одиннадцати человек. В его состав вошли экс-президент КР Роза Отунбаева, известные журналисты и медиаэксперты — Нарын Айып, Олжобай Шакир, Азамат Тынаев, Султан Каназаров. Председателем фонда назначен медиа менеджер Айбек Турдалиев.

Улан Эгизбаев — журналист радио «Азаттык», погиб, утонув этим летом на Иссык-Куле. Он проводил журналистские расследования и разоблачал коррупционные схемы и причастных к ним чиновников.