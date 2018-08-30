Сколько миллионов вывел из Кыргызстана Максим Бакиев, знает Евгений Гуревич

«Система правосудия в Кыргызстане абсолютно не работает. Из меня создали некий символ, что наш президент Трамп называет «охотой на ведьм». Я ни в коем случае не сравниваю себя с Трампом, но из меня создали образ всего злого и ужасного, что происходило во времена Бакиева. Чтобы приехать в Кыргызстан и отстаивать свои права, с моей точки зрения — это некий нонсенс. Процесс заведомо построен против меня», — сказал бывший близкий партнер Максима Бакиева.

Но я хотел и принимал активные действия для того, чтобы помочь правительству Кыргызстана найти те средства, которые были украдены и вывезены из страны Бакиевыми. У меня, как у финансового советника, была информация на эту тему. Евгений Гуревич

По его словам, деньги, несомненно, из Кыргызстана были выведены.

Деньги были выведены семьей Бакиевых. Ни мною, ни другими знакомыми партнерами. Вы должны понимать, что Бакиевы это достаточно алчные люди. Они оставили очень много людей вокруг себя в ситуации, где они не могут позволить себе оплатить даже юриста.

Евгений Гуревич отрицает, что лично он вывел хоть цент из Кыргызстана для собственного пользования.

«Но я подтверждаю, что Бакиевыми были выведены достаточно большие средства в размере сотен миллионов долларов. Опять же, я пытался предоставить кыргызской прокуратуре и американским органам информацию на эту тему. Интерес был, но почему-то угас», — отметил Евгений Гуревич.

По его словам, представители кыргызской прокуратуры приезжали в Алабаму в 2015 году. Два дня длилось собеседование или допрос. Оба прокурора попросили сделать селфи с Евгением Гуревичем, потому что они сказали, что никто не поверит, что они были в тюрьме в Алабаме.

«В любом случае, два дня мы вели достаточно детальные переговоры. Я не раз предлагал помочь им с этим аспектом процесса. Со стороны кыргызских прокуроров был интерес. Почему эта история не получила никакого продолжения, мне самому не очень понятно», — отметил Евгений Гуревич.

Бывший друг Максима Бакиева подчеркивает несколько раз, что располагает достаточными доказательствами того, что Бакиевы вывели сотни миллионов долларов из Кыргызстана.

Евгений Гуревич осужден в Кыргызстане заочно к 25 годам лишения свободы по обвинению о выводе средств из АУБ. Сам он вины не признает.