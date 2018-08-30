Сколько миллионов вывел из Кыргызстана Максим Бакиев, знает Евгений Гуревич

Бывший финансовый консультант сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева в ЦАРИИ Евгений Гуревич дал «Азаттыку» большое интервью и рассказал, что располагает доказательствами того, что семья Бакиевых вывела из страны $200-300 миллионов.
Евгений Гуревич также заявляет, что готов к сотрудничеству с правительством Кыргызстана.
Он вышел из тюрьмы. «Сейчас я нахожусь в том, что называется в Америке halfway house — я работаю, но вечера и ночи я провожу до сих пор в режиме полузаключения. Это закончится достаточно скоро. То, что касается самого дела... Это было совсем не связано с инсайдерской торговлей. Это было связано с моими взаимоотношениями с Максимом Бакиевым. Я не хотел бы очень сильно углубляться в суть этого дела, тем более, что эта информация доступна публично», — отметил Евгений Гуревич.
«Система правосудия в Кыргызстане абсолютно не работает. Из меня создали некий символ, что наш президент Трамп называет «охотой на ведьм». Я ни в коем случае не сравниваю себя с Трампом, но из меня создали образ всего злого и ужасного, что происходило во времена Бакиева. Чтобы приехать в Кыргызстан и отстаивать свои права, с моей точки зрения — это некий нонсенс. Процесс заведомо построен против меня», — сказал бывший близкий партнер Максима Бакиева.
По его словам, деньги, несомненно, из Кыргызстана были выведены.
Но я хотел и принимал активные действия для того, чтобы помочь правительству Кыргызстана найти те средства, которые были украдены и вывезены из страны Бакиевыми. У меня, как у финансового советника, была информация на эту тему.Евгений Гуревич
Деньги были выведены семьей Бакиевых. Ни мною, ни другими знакомыми партнерами. Вы должны понимать, что Бакиевы это достаточно алчные люди. Они оставили очень много людей вокруг себя в ситуации, где они не могут позволить себе оплатить даже юриста.
«Но я подтверждаю, что Бакиевыми были выведены достаточно большие средства в размере сотен миллионов долларов. Опять же, я пытался предоставить кыргызской прокуратуре и американским органам информацию на эту тему. Интерес был, но почему-то угас», — отметил Евгений Гуревич.
По его словам, представители кыргызской прокуратуры приезжали в Алабаму в 2015 году. Два дня длилось собеседование или допрос. Оба прокурора попросили сделать селфи с Евгением Гуревичем, потому что они сказали, что никто не поверит, что они были в тюрьме в Алабаме.
«В любом случае, два дня мы вели достаточно детальные переговоры. Я не раз предлагал помочь им с этим аспектом процесса. Со стороны кыргызских прокуроров был интерес. Почему эта история не получила никакого продолжения, мне самому не очень понятно», — отметил Евгений Гуревич.
Бывший друг Максима Бакиева подчеркивает несколько раз, что располагает достаточными доказательствами того, что Бакиевы вывели сотни миллионов долларов из Кыргызстана.
Евгений Гуревич осужден в Кыргызстане заочно к 25 годам лишения свободы по обвинению о выводе средств из АУБ. Сам он вины не признает.