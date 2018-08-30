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Общество

«Гибридной почты» больше не будет? Горожане перестали получать единую квитанцию

Жители пилотных микрорайонов перестали получать единую квитанцию за коммунальные услуги. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По их словам, раньше все квитанции были на одном листе формата А4 по проекту «Гибридная почта», а в августе их стали получать по отдельности.

В ОАО «Кыргызпочтасы», на базе которого проводился пилотный проект, 24.kg подтвердили, что абоненты будут получать квитанции по отдельности.

«Пилотный проект начался в декабре 2017 года, постановлением правительства его продлили до 1 августа 2018 года. Пока от правительства не поступило указаний о его продлении. Мы к его реализации готовы, ждем только одобрения кабмина. Пока его нет, жители будут получать квитанции по отдельности», — сообщила пресс-секретарь ОАО «Кыргызпочтасы» Назгуль Раимкулова.

Проект «Гибридная почта» запустили 1 декабря 2017 года в пилотном режиме в 5-м микрорайоне, затем в систему включили 3-й, 4-й и 7-й микрорайоны. В последних абоненты получали отдельно квитанции за электроэнергию. Планировалось, что к концу года проект охватит всю столицу.
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