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Общество

Концерты, спортивные мероприятия, салют. Как столица отметит День независимости

В честь Дня независимости Кыргызстана в Бишкеке пройдет ряд мероприятий. В мэрии рассказали, что ждет жителей и гостей столицы 31 августа. 

Главное праздничное мероприятие пройдет на площади Ала-Тоо. Оно состоит из двух блоков: утреннего и вечернего. Театрализованное представление танцевальных коллективов Бишкека и звезд кыргызской эстрады начнется в 10.00.

В 19.00 горожан и гостей столицы ждет еще один концерт с участием известных артистов отечественной эстрады.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк в 22.00.

В Дубовом парке пройдут спортивные мероприятия, посвященные Дню независимости, по дзюдо, таэквандо,  кыргыз курешу, вольной борьбе, греко-римской борьбе, каратэ, ордо, тогуз корголу, шахматам, художественной гимнастике, футболу, триатлону, тяжелой и легкой атлетике,  велоспорту,  армрестлингу и настольному теннису. Начнутся они в 11.00. 

Кроме того, столичный муниципалитет проведет праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах всех четырех районов столицы. Горожан и гостей Бишкека ждут концерты, выставки, мастер-классы и спортивные мероприятия.

В мэрии отметили, что оформление центральной площади Ала-Тоо и здания Агропрома завершено, на центральных улицах столицы размещено 20 поздравительных баннеров и 300 кронштейнов.

Общественный городской транспорт с 31 августа в ночь на 1 сентября будет работать до 01.00. В целях  обеспечения общественной безопасности задействуют личный состав ГУВД города Бишкека.
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