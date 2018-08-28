Концерты, спортивные мероприятия, салют. Как столица отметит День независимости

В честь Дня независимости Кыргызстана в Бишкеке пройдет ряд мероприятий. В мэрии рассказали, что ждет жителей и гостей столицы 31 августа.
Главное праздничное мероприятие пройдет на площади Ала-Тоо. Оно состоит из двух блоков: утреннего и вечернего. Театрализованное представление танцевальных коллективов Бишкека и звезд кыргызской эстрады начнется в 10.00.
В 19.00 горожан и гостей столицы ждет еще один концерт с участием известных артистов отечественной эстрады.
Кульминацией праздника станет красочный фейерверк в 22.00.
Кроме того, столичный муниципалитет проведет праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах всех четырех районов столицы. Горожан и гостей Бишкека ждут концерты, выставки, мастер-классы и спортивные мероприятия.
В мэрии отметили, что оформление центральной площади Ала-Тоо и здания Агропрома завершено, на центральных улицах столицы размещено 20 поздравительных баннеров и 300 кронштейнов.
Общественный городской транспорт с 31 августа в ночь на 1 сентября будет работать до 01.00. В целях обеспечения общественной безопасности задействуют личный состав ГУВД города Бишкека.