Депутат Ноокатского районного кенеша попался на взятке

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт незаконного получения вознаграждения со стороны депутата айыльного кенеша сельской управы Он-Эки-Бел.

В межрайонный отдел ГСБЭП обратился гражданин М.К. с заявлением о вымогательстве 80 тысяч сомов со стороны депутата айыльного кенеша и специалиста, курирующего земельные вопросы сельской управы Он-Эки-Бел Ноокатского района Ошской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела при получении 50 тысяч сомов в служебном кабинете с поличным задержаны специалист по земельным вопросам К.И. и депутат местного кенеша С.О.