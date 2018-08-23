В УВД Ошской области 24.kg рассказали подробности о ЧП в Араванском районе, где при пожаре сгорели мечеть, торговый павильон и тандырная.

По предварительной версии экспертов, произошло самовозгорание — в тандырной взорвался газовый баллон.

«Женщина и ее 11-летний сын в это время находились в торговом павильоне, который работает круглосуточно. Выплачивать ущерб семье погибших будет, вероятно, хозяин тандырной и магазина», — сообщили в УВД.

В милиции уточнили, что уголовное дело по факту пока не возбуждали, проводится проверка.