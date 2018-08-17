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Общество

Афиша на выходные: 18-19 августа

Концерты, фестивали

18 августа. Вечер «Стихи перестройки»

Каждый из нас хотя бы раз мечтал окунуться в атмосферу лихих 1990-х и 2000-х. Вечер проведет Big Poem Club.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

18 августа. Музыкальный Эркиндик

Выступят уличные музыканты различного жанра: от классики до джаза и этно. Участие могут принять все — никаких ограничений.

Бульвар Эркиндик, 18.00-20.00.

18 августа. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, то заранее зарегистрируйтесь по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

18 августа. EMM Classic Edition

Electronic Music Meets — вечеринка электронной музыки. Гостей ждет море музыки, веселья и свежего воздуха.

Страйкбольный клуб Greenmile, 22.00-6.00.

19 августа. Вечер поэзии

Вы услышите произведения русских, кыргызских и зарубежных поэтов. Прочитать стихотворения может любой желающий. Регистрация участников по телефону 0551615199.

Кафе Chicken Star, 21.30.

Выставки, ярмарки

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

17-19 августа. Выставка графики «Точки над...»

Работы представили Марина Соломко и Алина Печенкина. В основном работы выполнены в стиле точечной графики и впоследствии «разбавлены» текстом.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

17-19 августа. Школьная ярмарка

Представлены все необходимые товары для школьников. Гостей ждут также детские шоу.

ГУМ «Чынар», шоу начнется в 18.00.

18 августа. Фотовыставка «Мир в объективе»

Любой желающий может приехать и выбрать себе место, куда бы он хотел повесить свои фотографии и представить всем работы.

Бар «111», 19.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

19 августа. Интеллектуальная игра BrainStorm

Основная цель игры — решить сложнейшие задачки. На этот раз организаторы выбрали самую интересную тему — головоломки.

Time-cafe Open Place, 19.00.

Кино

18 августа. Показ фильма «5 сантиметров в секунду»

Фильм, охватывающий более десяти лет жизни главного героя Такаки Тоно, состоит из трех историй, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов. Подробности по телефону 0554220224.

Улица Логвиненко, 55б, 20.00.

Для детей

18 августа. Мастер-класс «Макраме для начинающих»

Дети сделают свою поделку — животное или целую композицию, браслеты и серьги, а может быть, даже большие панно — гамаки.

ТД «Детский мир», 16.00.

18 августа. Мастер-класс «Люби природу»

На встрече дети узнают о растениях Кыргызстана и увидят мир растений через микроскоп. А еще с помощью акварели вдохнут жизнь в сказочных гипсовых героев, которые водятся в садах.

Ботанический сад, 13.00.

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