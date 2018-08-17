Афиша на выходные: 18-19 августа

Концерты, фестивали
18 августа. Вечер «Стихи перестройки»
Каждый из нас хотя бы раз мечтал окунуться в атмосферу лихих 1990-х и 2000-х. Вечер проведет Big Poem Club.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
18 августа. Музыкальный Эркиндик
Выступят уличные музыканты различного жанра: от классики до джаза и этно. Участие могут принять все — никаких ограничений.
Бульвар Эркиндик, 18.00-20.00.
18 августа. Открытый микрофон
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, то заранее зарегистрируйтесь по телефону 0772165240.
Кафе Chicken Star, 21.00.
18 августа. EMM Classic Edition
Electronic Music Meets — вечеринка электронной музыки. Гостей ждет море музыки, веселья и свежего воздуха.
Страйкбольный клуб Greenmile, 22.00-6.00.
19 августа. Вечер поэзии
Вы услышите произведения русских, кыргызских и зарубежных поэтов. Прочитать стихотворения может любой желающий. Регистрация участников по телефону 0551615199.
Кафе Chicken Star, 21.30.
Выставки, ярмарки
7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»
На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.
Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
17-19 августа. Выставка графики «Точки над...»
Работы представили Марина Соломко и Алина Печенкина. В основном работы выполнены в стиле точечной графики и впоследствии «разбавлены» текстом.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.
17-19 августа. Школьная ярмарка
Представлены все необходимые товары для школьников. Гостей ждут также детские шоу.
ГУМ «Чынар», шоу начнется в 18.00.
18 августа. Фотовыставка «Мир в объективе»
Любой желающий может приехать и выбрать себе место, куда бы он хотел повесить свои фотографии и представить всем работы.
Бар «111», 19.00.
Мастер-классы, тренинги, акции
19 августа. Интеллектуальная игра BrainStorm
Основная цель игры — решить сложнейшие задачки. На этот раз организаторы выбрали самую интересную тему — головоломки.
Time-cafe Open Place, 19.00.
Кино
18 августа. Показ фильма «5 сантиметров в секунду»
Фильм, охватывающий более десяти лет жизни главного героя Такаки Тоно, состоит из трех историй, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов. Подробности по телефону 0554220224.
Улица Логвиненко, 55б, 20.00.
Для детей
18 августа. Мастер-класс «Макраме для начинающих»
Дети сделают свою поделку — животное или целую композицию, браслеты и серьги, а может быть, даже большие панно — гамаки.
ТД «Детский мир», 16.00.
18 августа. Мастер-класс «Люби природу»
На встрече дети узнают о растениях Кыргызстана и увидят мир растений через микроскоп. А еще с помощью акварели вдохнут жизнь в сказочных гипсовых героев, которые водятся в садах.
Ботанический сад, 13.00.