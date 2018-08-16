18:18
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Общество

К чему привела вырубка в Бишкеке: 62 градуса по Цельсию. Эксперимент журналистов

Журналисты Kaktus.media провели эксперимент. Они вышли на улицы Бишкека, чтобы при помощи тепловизора замерить температуру воздуха в тех местах, где массово вырубили зеленые насаждения. Результат опыта ужасает.

В 2017 году МП «Бишкекзеленхоз» вырубило 2 тысячи 938 деревьев в городе. Лишь 840 деревьев из них были аварийными. По мнению экологов, это нанесло непоправимый вред климату столицы. Горожане также отмечают, что без деревьев в городе стало намного жарче, душно и очень пыльно.

Эксперимент провели 14 августа. Температура воздуха, по данным Кыргызгидромета, составляла 36 градусов по Цельсию. Тепловизор помог понять, какую температуру чувствуют люди на самом деле.

Первый замер произвели на улице Токтоналиева, где в прошлом году ради реконструкции дороги вырубили около тысячи деревьев. На фото видно, какие цифры показывает прибор.

Данные варьируются от 41,9 до 40 градусов в тени. Именно такую температуру ощущают пешеходы, которые вынуждены ходить на солнцепеке.

Тех деревьев, которые остались, не хватает для того, чтобы ощутимо снизить температуру в этом районе.

Эксперт Дмитрий Переяславский объяснил, что большая концентрация деревьев выделяет влагу и поглощает солнечные лучи, остужая воздух.

«Например, в Дубовом парке всегда чувствуется прохладный ветерок — за счет разницы температур в самом парке и вокруг него. Происходит проветривание», — говорит эколог.

Кстати, тепловизор в Дубовом парке показал 32 градуса. Это на 10 градусов меньше, чем на открытом пространстве.

Взрослые деревья охлаждают города на 2-8 градусов по Цельсию.

Зелень блокирует до 90 процентов солнечной радиации.

Когда деревья посажены возле зданий, они сокращают потребление электричества для кондиционеров на 30 процентов и, согласно офису UN Urban Forestry, нагрев здания на 20-50 процентов.

Одно высокое дерево абсорбирует 150 килограммов углекислого газа в год.

Немаловажную роль в изменении климата города играет и стихийное строительство многоэтажек. Другая проблема высоток — их облицовка. В погоне за красотой строительные компании выбирают материалы, которые практически не поглощают тепло, а, наоборот, его отражают, чтобы жильцам было комфортнее. В итоге страдают окружающие люди.

Журналисты произвели замер температуры воздуха у торгового центра, который строится напротив «Детского мира», на проспекте Чуй. Солнечные лучи, отражаясь от поверхности, создают что-то вроде бани. Температура между этими зданиями доходит до 62 (!) градусов по Цельсию.  
Ссылка:
просмотров: 872
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке опять рубят деревья. Теперь в районе филармонии
Путеводитель по городам Кыргызстана. Бишкек
В мэрии Бишкека рассказали, когда восстановят тротуар на улице Юнусалиева
Чиновники рассказали, откуда в Бишкеке появился тигр
Грязный воздух. В Бишкеке узнали, какой месяц в году наименее опасный
Бишкекте мектеп лагерлери 4-июндан 29-июнга чейин иштешет
Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Баткен-Исфана жолдорунун чыгымы белгилүү болду
Герб города Фрунзе уберут. На въезде в Бишкек может появиться новая стела
В Бишкеке впервые используют новый состав асфальта для ремонта дорог
Чиновники объяснили, почему ремонт дорог в Бишкеке идет с опозданием
Популярные новости
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылась новая сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы