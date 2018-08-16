К чему привела вырубка в Бишкеке: 62 градуса по Цельсию. Эксперимент журналистов

Журналисты Kaktus.media провели эксперимент. Они вышли на улицы Бишкека, чтобы при помощи тепловизора замерить температуру воздуха в тех местах, где массово вырубили зеленые насаждения. Результат опыта ужасает.

В 2017 году МП «Бишкекзеленхоз» вырубило 2 тысячи 938 деревьев в городе. Лишь 840 деревьев из них были аварийными. По мнению экологов, это нанесло непоправимый вред климату столицы. Горожане также отмечают, что без деревьев в городе стало намного жарче, душно и очень пыльно.

Эксперимент провели 14 августа. Температура воздуха, по данным Кыргызгидромета, составляла 36 градусов по Цельсию. Тепловизор помог понять, какую температуру чувствуют люди на самом деле.

Первый замер произвели на улице Токтоналиева, где в прошлом году ради реконструкции дороги вырубили около тысячи деревьев. На фото видно, какие цифры показывает прибор.

Данные варьируются от 41,9 до 40 градусов в тени. Именно такую температуру ощущают пешеходы, которые вынуждены ходить на солнцепеке.

Тех деревьев, которые остались, не хватает для того, чтобы ощутимо снизить температуру в этом районе.

Эксперт Дмитрий Переяславский объяснил, что большая концентрация деревьев выделяет влагу и поглощает солнечные лучи, остужая воздух.

«Например, в Дубовом парке всегда чувствуется прохладный ветерок — за счет разницы температур в самом парке и вокруг него. Происходит проветривание», — говорит эколог.

Кстати, тепловизор в Дубовом парке показал 32 градуса. Это на 10 градусов меньше, чем на открытом пространстве.

Зелень блокирует до 90 процентов солнечной радиации.

Взрослые деревья охлаждают города на 2-8 градусов по Цельсию.Когда деревья посажены возле зданий, они сокращают потребление электричества для кондиционеров на 30 процентов и, согласно офису UN Urban Forestry, нагрев здания на 20-50 процентов.

Одно высокое дерево абсорбирует 150 килограммов углекислого газа в год.

Немаловажную роль в изменении климата города играет и стихийное строительство многоэтажек. Другая проблема высоток — их облицовка. В погоне за красотой строительные компании выбирают материалы, которые практически не поглощают тепло, а, наоборот, его отражают, чтобы жильцам было комфортнее. В итоге страдают окружающие люди.

Журналисты произвели замер температуры воздуха у торгового центра, который строится напротив «Детского мира», на проспекте Чуй. Солнечные лучи, отражаясь от поверхности, создают что-то вроде бани. Температура между этими зданиями доходит до 62 (!) градусов по Цельсию.