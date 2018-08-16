Учебный год. Какие новшества ждут школьников Кыргызстана

Количество уроков иностранного языка увеличится, а вот некоторые предметы ужмут по часам. В Министерстве образования 24.kg рассказали об изменениях в школьной программе.

По данным ведомства, в Кыргызстане приняли новый базисный учебный план на 2018/19 учебный год.

«Учащиеся 5-6-х классов будут заниматься по новым предметным стандартам, учебным программам и учебно-методическим комплексам», — отметили в министерстве.

В шестых классах увеличат количество недельных часов (с 2 до 4) на изучение английского языка. Пятиклашкам еще в прошлом учебном году на овладение иностранным языком выделили пять часов вместо двух. В других классах нагрузка сохранится на прежнем уровне — два часа в неделю.

В программе 5-6-х классов новые предметы — «Информатика», «Технология», интегрированные курсы «Человек и общество» и «История Кыргызстана и мировая история».

В программе девятых классов сократили часы по физике и информатике. Связано это, как объяснили в Минобразе, «с перспективой перехода на новые предметные стандарты и пятидневную учебную неделю».

Выпускники больше времени уделят изучению государственного языка, поскольку с 2019 года сдают его на ОРТ. Увеличение часов произойдет за счет интеграции предметов «Физика» и «Астрономия» в 11-м классе.

В министерстве отмечают, что учебный год начнется 1 сентября 2018-го и завершится 25 мая 2019-го. Количество каникулярных дней — 30. Осенью школьники отдохнут 8 дней, зимой — 12 дней, весной — 10.