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Общество

Первый в России гей-парад пройдет в селе с населением в семь человек

Первый гей-парад в России запланирован на 26 августа и пройдет в селе Яблоневом Ульяновской области. Администрация Новоульяновска разрешила мероприятие. Об этом на своей странице в  Facebook сообщил активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.

Поселок Яблоневый находится в двух километрах от Новоульяновска, в котором изначально организаторы планировали провести шествие. В нем всего одна улица, там проживает семь человек.

«Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — написал Николай Алексеев.

Он пообещал, что количество участников не превысит заявленных 300 человек, и поблагодарил администрацию за согласование, назвав это «крутейшим событием в истории России».

Николай Алексеев подал также три заявки о проведении ЛГБТ-акций в Димитровграде Ульяновской области.

Активисты движений НОД и движения «Сорок сороков» уже заявили в соцсетях, что не допустят «лютобесного» гей-парада и выедут в Новоульяновск для его предотвращения.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков в России приняли в 2013 году.  
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