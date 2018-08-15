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Общество

Казахстан просит Кыргызстан изменить статью обвинения Мурату Тунгишбаеву

Генпрокуратура Казахстана просит Кыргызстан изменить статью обвинения блогеру Мурату Тунгишбаеву. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, согласно международному законодательству, человека могут привлечь к ответственности на родине, если страна, экстрадировавшая его, даст на это разрешение.

«Мурата Тунгишбаева выдали по статье «Участие в экстремистской организации» УК Казахстана. Наказание за это — два года лишения свободы. При этом казахская сторона гарантировала, что привлечет его к ответственности только по той статье, по которой блогера выдадут. Теперь Мурата Тунгишбаева хотят обвинить по статьям «Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования» и «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». По ним гораздо больший срок лишения свободы», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, блогера Мурата Тунгишбаева экстрадировали в Казахстан по решению Октябрьского районного суда Бишкека.

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