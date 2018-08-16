Всемирные игры кочевников. Карта мероприятий

Кыргызстан активно готовится к III Всемирным играм кочевников. В третий раз зрителей удивят состязаниями, выступлениями и фестивалями. С каждым разом программа становится все масштабнее и интереснее.

24.kg подробно рассказывает, где купить билеты, как добраться до основных объектов и какие мероприятия подготовили организаторы.

Где купить билеты

Церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября в 20.00. Билеты на открытие стоят от 400 до 4,9 тысячи сомов.

Завершатся Игры 8 сентября в 20.00. Билеты на церемонию закрытия можно купить от 350 до 3,8 тысячи сомов.

Они продаются в почтовых отделениях «Кыргыз почтасы» в Бишкеке по проспекту Чуй,96, по улице Киевской,114, в Оше по улице Ленина,320, в Чолпон-Ате по улице Советской,122.

Билеты также можно приобрести через официальное приложение Всемирных игр кочевников. Оно доступно на платформах Android и IOS.

Входные билеты являются строго индивидуальными, с нанесенными на них QR-кодами. В них зашифрованы персональные данные физического лица, в частности, Ф.И.О., фотография, паспортные реквизиты. Строго запрещаются передача билета другому лицу и порча нанесенного QR-кода. Несоблюдение вышеуказанных норм приведет к аннулированию билета без возмещения стоимости.

Собранные от продажи билетов средства направят на поддержку ипподрома в Чолпон-Ате и его дальнейшее развитие. Бесплатно билеты раздавать не будут.

Как добраться

Основные мероприятия развернутся на ипподроме в Чолпон-Ате, в урочище Кырчын и в амфитеатре «Номад» в Бостери.

Единственный работающий на Иссык-Куле аэропорт находится в Тамчи. В 2016 году его реконструировали. С тех пор там 7 стоянок для воздушных судов. Имеются все виды перронной спецтехники для обслуживания самолетов.

С июня по сентябрь аэропорт принимает регулярные рейсы из Оша, Алматы, Ташкента, Новосибирска. Круглый год он обслуживает чартерные рейсы.

Вблизи аэропорта «Иссык-Куль» проходит трасса республиканского значения между Балыкчи и Чолпон-Атой. Из Бишкека в Чолпон-Ату можно добраться на такси или маршрутке.

Билет на самолет из Оша в Тамчи стоит от 4 тысяч сомов в одну сторону. Из Новосибирска рейсы будут осуществлять до конца августа. Однако авиакомпания может продлить срок, если будут пассажиры. Билет в среднем стоит 8,2 тысячи сомов.

Стоимость авиабилета из Алматы в Тамчи с пересадкой — от 22 тысяч сомов. Прямой чартерный рейс обойдется дешевле, в 10 тысяч сомов. Авиарейс Ташкент — Тамчи отменен.

Купить билет на самолет уже крайне сложно. В Балыкчи из Бишкека можно доехать и на поезде, но только до 31 августа. С сентября поезда прекращают курсировать. Стоимость билета — 69 сомов.

Стоимость билета на поезд от Бишкека до Ташкента в плацкартном вагоне — от 2,5 тысячи сомов, в купе — от 3,3 тысячи сомов, в вагоне «Люкс» — от 6,4 тысячи сомов.

Ипподром находится в селе Бактуу-Долоноту, в 5 километрах от Чолпон-Аты. Из Бишкека до него 265 километров .

Джайлоо Кырчын находится на высоте 2-2,3 тысячи метров над уровнем моря. Добраться туда можно преимущественно на внедорожнике. От Семеновки до ущелья — 34 километра .

Амфитеатр «Номад» расположен в Бостери, в 275 километрах от Бишкека.

Открытие и закрытие Игр

В день открытия Игр на ипподроме состоится грандиозное театрализованное шоу с участием полутора тысяч артистов.

В представлении задействуют артистов цирка, театра драмы, балета, каскадеров, музыкантов.

По режиссерскому замыслу в шоу будет много художественного театрального света. Поле ипподрома превратят в сценическую площадку, где можно визуально ощутить себя как в театре.

Кроме того, новшеством этого представления станет трехуровневая сцена. По полю будут двигаться не только артисты, но и декорации.

Для участников готовят костюмы, стилизованные под традиционную одежду кочевников. Образ, символизирующий универсальную цивилизацию кочевников, будет понятен всем народам — казахам и монголам, англичанам и китайцам...

Этно-городок Кырчын

Культурная программа III Всемирных игр кочевников будет представлена в этно-городке «Кырчын» 3-6 сентября. Зрители увидят театрализованное представление «Золотой век кочевников» и другие постановки о национальных традициях и обычаях.

В этно-городке будут представлены эпосы народов мира, организованы конкурсы на быструю установку и красивое убранство кыргызской юрты. В Кырчыне можно будет увидеть сцены средневековых боев и номера джигитовки.

В программе «Золотой век кочевников» воссоздадут быт, культуру, традиции кыргызского народа, церемонию приема гостей, военные походы и противостояние вражеским набегам. К полной реконструкции жизнедеятельности привлечено более 1,2 тысячи человек. Часть из них — каскадеры, а также около 100 актеров. Они исполнят главные роли, остальные — участники массовых сцен.

Будет организована масштабная ставка хана кыргызов. Организаторы попытаются воссоздать сцены жизни времен Великого кыргызского каганата.

Амфитеатр «Номад»

В амфитеатре «Номад» 4-7 сентября пройдет этнографический фестиваль «Вселенная кочевников».

В концертную программу четырех дней фестиваля войдут номера известных артистов, звезд эстрадной и фольклорной песни и музыки, демонстрация коллекций известных и молодых модельеров этнической моды.

Первый день носит название «Песня степного ветра». Он посвящен музыке кочевых народов.

Второй день назван «Узоры земли». Он будет насыщен яркими красками восточного базара, самобытными играми, показом моделей.

Третий день «Тень кочевника» пройдет с участием сказителей эпоса «Манас», а группа «Соленые Орешки» исполнит этно-джазовые мелодии.

Четвертый день — «Дом кочевника» — станет своеобразным напоминанием о бережном отношении кочевников к природе, с которой они во все времена жили в гармонии. Из местных природных материалов люди изготавливали ковры, ювелирные украшения, бытовые изделия, военное снаряжение. Через всю концертную программу этого дня пройдет единый символичный образ Бугу эне.

Эпилог последнего дня этно-фестиваля искусств посветят народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову, который в своем творчестве всегда поднимал проблему бережного отношения к Земле.

P.S. Номера в гостиницах и билеты лучше выкупать заранее. Номера во многих пансионатах на эти числа уже забронированы.