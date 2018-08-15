МВД предупреждает об опасной игре Momo

В социальных сетях появилась новая опасная игра для подростков — Momo, которую называют аналогом игры «Синий кит». МВД КР проводит профилактическую работу в связи с распространением в соседних странах игры, сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, правоохранительные органы и средства массовой информации соседних центральноазиатских стран опубликовали предупреждение в связи с распространением в социальных сетях новой опасной игры — Momo, которая распространяется через мессенджер WhatsАpp.

«На аватарке пользователя с ником МОМО размещена фотография работы японского скульптора, выставленная в галерее ужасов в 2016 году. Так называемые кураторы игры могут рассылать подросткам страшные изображения сцен насилия, а после принуждать выполнять приказы, а также отправляют письма с угрозами», — отметили в ведомстве.