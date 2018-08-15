«Кыргыз темир жолу»: Удержаний с зарплат сотрудников на выплату кредита не было

В ГП «НК «Кыргыз темир жолу» прокомментировали заявления сотрудниц Рахат Акматовой и Алии Асанбаевой о строительстве гостиниц, отсутствии решений по обеспечению жильем сотрудников и удержаниях из зарплат работников в счет оплаты тепловозов.

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По данным ведомства, их заявление основано на недостоверной информации и слухах.

«На земельных участках, находящихся в ведении ГП «НК «КТЖ», работы по строительству частных объектов недвижимости, в частности гостиниц, не проводились. Согласно законодательству, строительство жилья для работников в обязанности работодателя не входит. Уполномоченные государственные органы неоднократно проверяли приобретение тепловозов. Удержания из зарплаты работников ГП «НК «КТЖ» в счет оплаты тепловозов не производились», — заявили в «Кыргыз темир жолу».

По поводу формы одежды и провоза безбилетных пассажиров в ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» заявили, что ее выдают в порядке, установленном нормативно-правовыми актами.

«По вопросу о провозе безбилетных пассажиров со стороны правоохранительных органов проводится проверка ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», — прокомментировали в ведомстве.