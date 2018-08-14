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Общество

Трансформацию земель обсудили на совещании в правительстве

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу трансформации земель, на котором обсуждались изменения в законодательство страны. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Глава правительства отметил, что вопросы трансформации земель оставались нерешенными с 1983 года.

«За эти годы у граждан, построивших дома на земельных участках сельскохозяйственного назначения, накопилось огромное количество социальных и бытовых проблем. Решение данного вопроса было под контролем президента Сооронбая Жээнбекова, когда он возглавлял правительство страны. Сегодня это сделано», — отметил он.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, теперь граждане смогут легализовать имущество, получить регистрацию по месту жительства, решить вопрос с оформлением детей в детские сады, школы, получением социальной и медицинской помощи.

Он также отметил, что из 14 тысяч гектаров земли под трансформацию подпадает 9,1 тысячи гектаров орошаемых земель, на которых построены жилые дома. Остальные 5 тысяч гектаров не соответствуют требованиям закона и не подпадают под трансформацию.
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