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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (154)

Светофор на перекрестке Баялинова и Орозбекова установят в ближайшее время

Светофор на перекрестке двух отремонтированных и недавно открытых улиц — Баялинова и Орозбекова — установят в ближайшее время. Об этом 24.kg сообщили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

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В ведомстве рассказали, что на место выезжали сотрудники отдела дорожного надзора столичного УОБДД. Они исследовали интенсивность движения транспорта и потока пешеходов.

«Отдел дорожного надзора внес в мэрию предложение установить светофор. Муниципалитет решает вопрос финансирования. В ближайшее время его установят», — сообщили в УОБДД.

Напомним, бишкекчане жаловались на то, что на перекрестке двух отремонтированных и недавно открытых улиц — Баялинова и Орозбекова — дорожная катастрофа. Они отмечали, что дороги стали хорошими, поэтому скоростной режим здесь резко увеличился. Однако после ремонта светофор так и не установили.
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