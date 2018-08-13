Бортпроводники «Кыргыз темир жолу» пожаловались президенту на руководство

В Кыгызстане за покупку шести локомотивов расплачивались рядовые сотрудники ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Об этом бортпроводница Рахат Акматова заявила в обращении к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Она и ее коллега Алия Асанбаева считают, что руководство предприятия не решает проблемы сотрудников.

«Я работаю в ГП «Кыргыз темир жолу» 30 лет. Все это время живу в общежитии предприятия. Руководители на территории КТЖ построили шикарные объекты, но почему они не решают наши жилищные проблемы? Руководство объясняет это тем, что в ГП нет средств на строительство, тогда как для себя они строят хорошие гостиницы», — рассказала Рахат Акматова.

Она задалась вопросом: законны ли удержания с зарплат руководством ГП?

«В 2014 году руководство железных дорог купило шесть тепловозов. Чтобы расплатиться за них, с нашей зарплаты удержали деньги. Законно ли это?» — поднимает вопрос Рахат Акматова.

Проводница ГП Алия Асанбаева обратила внимание на то, что форму сотрудникам приходится покупать самим, так как предприятие выдает одежду низкого качества.