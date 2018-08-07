Исторический музей Кыргызстана откроют 30 августа

Исторический музей Кыргызстана после реконструкции откроют 30 августа. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления сохранения и развития историко-культурного наследия Минкультуры Чолпон Тентиева.

По ее словам, отечественный Исторический музей становится на один уровень с музеями мира.

«Здание музея будет функционировать на основе концепции умного дома со встроенной экспозицией «Шкала времени». В Кыргызстане действует 58 музеев, все они советского типа. Исторический музей будет служить образцом для других», — сказала Чолпон Тентиева.