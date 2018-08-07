Ползучие больные. Минсоцразвития не стесняется в выражениях

Министерство труда и социального развития вынесло на общественные обсуждения проект постановления «О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызстана в сфере социального развития».

Чиновники предлагают внести изменения в минимальные стандарты услуг, предоставляемых лицам, находящимся в социальных стационарных учреждениях (ССУ).

В психоневрологических ССУ находятся получатели услуг, имеющие разные состояния (ходячие, ползучие, лежачие) и диагнозы с хроническими и затяжными формами психических заболеваний.

Медики далеки от таких формулировок. Они классифицируют состояние пациента как активное или пассивное, положение — сидячее или лежачее.