На Токтогульской ГЭС произошла авария. Энергетики опровергают ЧП

На Токтогульской ГЭС произошла авария. Об этом заявил эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, из-за аварии создалась угроза взрыва блочных трансформаторов. Накануне вышел из рабочего режима блочный трансформатор № 1. Гидроагрегат № 1 Токтогульской ГЭС не вырабатывает электроэнергию.

Однако пресс-служба ОАО «Электрические станции» опровергла информацию об аварии. «Трансформатор спроектирован по международным стандартам и имеет систему предотвращения взрыва и пожара, поэтому рисков нет. Кроме того, трансформатор является герметичным, и утечка газа из него невозможна. Установленный в июле третий трансформатор работает в тестовом режиме под наблюдением завода-изготовителя и еще не введен в эксплуатацию», — пояснили в компании.

На Токтогульской ГЭС идет реабилитация. Работы проводит китайская компания JOC Technical Engineering Co Ltd.