Осмонбек Артыкбаев. Имущество депутата Жогорку Кенеша тоже арестовали

Бывший глава Министерства энергетики, а ныне депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев находится под арестом по обвинению в коррупции. Ему инкриминируется ряд статей Уголовного кодекса в рамках расследования модернизации Бишкекской ТЭЦ.
В ГКНБ 24.kg подтвердили, что на имущество подследственного и членов его семьи наложен арест.
1Имущество Осмонбека Артыкбаева:
— автомашина ГАЗ-53, 1992 года выпуска;
— автомашина «Ауди 80», 1992 года выпуска.
2Айдару Артыкбаеву принадлежат:
— автомашина «Лексус-ЛХ570», 2013 года выпуска;
— жилой дом по адресу: г. Бишкек, ул. Жениш-12;
— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик, 58а;
— автомашина «Лексус-GХ470», 2007 года выпуска;
— автомашина «Лексус-ЛХ470», 2006 года выпуска;
— автомашина «Лексус-GХ460», 2011 года выпуска;
— автомашина «Мерседес-Бенц-Е350», 2006 года выпуска;
— земельный участок, расположенный по адресу: Аламудунский р-н, пр. Ч.Айтматова, 97/4;
— магазин, расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 97/4, кв. 1;
— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 38;
— многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Бишкек, переулок Геологический, 28;
— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Байтика Баатыра, 57;
— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, д. 8, кв. 5.
3Доли в компаниях, принадлежащих Артыкбаевым:
— в общественном фонде «Ийгилик-Биримдикте»;
— в общественном фонде «Ак-Фонд»;
— в совместном кыргызско-казахском предприятии Petroleum К & К, г. Бишкек;
— в общественном фонде «Келечек».
4Доли в компаниях, принадлежащих супруге Осмонбека Артыкбаева — Раушан Артыкбаевой:
— в ОсОО «Лазурная гавань»;
— в ОсОО «Би Воет»;
— в ОсОО «Бишлонд».