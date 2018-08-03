Осмонбек Артыкбаев. Имущество депутата Жогорку Кенеша тоже арестовали

Бывший глава Министерства энергетики, а ныне депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев находится под арестом по обвинению в коррупции. Ему инкриминируется ряд статей Уголовного кодекса в рамках расследования модернизации Бишкекской ТЭЦ.

В ГКНБ 24.kg подтвердили, что на имущество подследственного и членов его семьи наложен арест.

1 Имущество Осмонбека Артыкбаева:

— автомашина ГАЗ-53, 1992 года выпуска;

— автомашина «Ауди 80», 1992 года выпуска.

2 Айдару Артыкбаеву принадлежат:

— автомашина «Лексус-ЛХ570», 2013 года выпуска;

— жилой дом по адресу: г. Бишкек, ул. Жениш-12;

— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик, 58а;

— автомашина «Лексус-GХ470», 2007 года выпуска;

— автомашина «Лексус-ЛХ470», 2006 года выпуска;

— автомашина «Лексус-GХ460», 2011 года выпуска;

— автомашина «Мерседес-Бенц-Е350», 2006 года выпуска;

— земельный участок, расположенный по адресу: Аламудунский р-н, пр. Ч.Айтматова, 97/4;

— магазин, расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 97/4, кв. 1;

— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 38;

— многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Бишкек, переулок Геологический, 28;

— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Байтика Баатыра, 57;

— нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, д. 8, кв. 5.

3 Доли в компаниях, принадлежащих Артыкбаевым:

— в общественном фонде «Ийгилик-Биримдикте»;

— в общественном фонде «Ак-Фонд»;

— в совместном кыргызско-казахском предприятии Petroleum К & К, г. Бишкек;

— в общественном фонде «Келечек».

4 Доли в компаниях, принадлежащих супруге Осмонбека Артыкбаева — Раушан Артыкбаевой:

— в ОсОО «Лазурная гавань»;

— в ОсОО «Би Воет»;

— в ОсОО «Бишлонд».