13:09
USD 68.02
EUR 79.46
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке открылась выставка одежды, созданной по мотивам произведений Айтматова

Накануне в ресторане «Барашек» открылась выставка одежды, созданной по мотивам произведений народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, из коллекции «Эволюция».

Автор — общественный деятель, телеведущая, дизайнер Ассоль Молдокматова.

Коллекция «Эволюция» — коллаборация брендов нескольких домов моды (Assol, Eldejok, Janyl Fashmaker) — представлена зрителям 17 июля. По эскизам Ассоль Молдокматовой создали наряды в пяти различных блоках: войлочный «И дольше века», кэжуал, «Цветы жизни», «Восток», «Первая леди».

Бишкекчане смогут увидеть несколько моделей из цикла «И дольше века».

Как рассказала телеведущая, ее отец журналист Абдыкалый Молдокматов был дружен с писателем. После его смерти Чингиз Айтматов поддержал семью друга. Отдавая дань памяти за эту помощь, на протяжении всей творческой деятельности Ассоль Молдокматова посвящает проекты великому писателю.

Коллекция «И дольше века» — своеобразный подарок всем кыргызстанцам в год 90-летия Чингиза Айтматова.

Сейчас Ассоль Молдокматова готовится к большому показу в Анталье, который пройдет 31 августа. В Турции она представит коллекцию из 70 комплектов. Осенью экспозицию «И дольше века» покажут в Баку, в центре Гейдара Алиева, а в следующем году ее увидят жители Екатеринбурга.

Открытие экспозиции прошло в рамках POP-UP ужина «Фиолетовое лето».

Гости попробовали шесть уникальных блюд от серебряного призера Кубка мира Эмиля Джангирова. Каждый дегустационный курс сопровождался кулинарной презентацией и авторскими напитками.
Ссылка:
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на выходные: 28-29 июля
Журнал ELLE обратил внимание на модный дом из Кыргызстана
Пользователи Интернета назвали самый нелепый наряд этого лета
Афиша на выходные: 21-22 июля
Афиша на выходные: 14-15 июля
Афиша на выходные: 7-8 июля
Афиша на выходные: 30 июня — 1 июля
После сигнала «агента 024» стенды фотовыставки на площади Ала-Тоо заменили
Никому нет дела. На площади Ала-Тоо разбиты выставочные стенды
Афиша на выходные: 23-24 июня
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Бизнес
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!