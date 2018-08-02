В Бишкеке открылась выставка одежды, созданной по мотивам произведений Айтматова

Накануне в ресторане «Барашек» открылась выставка одежды, созданной по мотивам произведений народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, из коллекции «Эволюция».

Автор — общественный деятель, телеведущая, дизайнер Ассоль Молдокматова.

Коллекция «Эволюция» — коллаборация брендов нескольких домов моды (Assol, Eldejok, Janyl Fashmaker) — представлена зрителям 17 июля. По эскизам Ассоль Молдокматовой создали наряды в пяти различных блоках: войлочный «И дольше века», кэжуал, «Цветы жизни», «Восток», «Первая леди».

Бишкекчане смогут увидеть несколько моделей из цикла «И дольше века».

Как рассказала телеведущая, ее отец журналист Абдыкалый Молдокматов был дружен с писателем. После его смерти Чингиз Айтматов поддержал семью друга. Отдавая дань памяти за эту помощь, на протяжении всей творческой деятельности Ассоль Молдокматова посвящает проекты великому писателю.

Коллекция «И дольше века» — своеобразный подарок всем кыргызстанцам в год 90-летия Чингиза Айтматова.

Сейчас Ассоль Молдокматова готовится к большому показу в Анталье, который пройдет 31 августа. В Турции она представит коллекцию из 70 комплектов. Осенью экспозицию «И дольше века» покажут в Баку, в центре Гейдара Алиева, а в следующем году ее увидят жители Екатеринбурга.

Открытие экспозиции прошло в рамках POP-UP ужина «Фиолетовое лето».

Гости попробовали шесть уникальных блюд от серебряного призера Кубка мира Эмиля Джангирова. Каждый дегустационный курс сопровождался кулинарной презентацией и авторскими напитками.



