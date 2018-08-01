Смету расходов для ТЭЦ Бишкека подрядчик готов составить за 11,7 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» нашло подрядчика, который готов составить смету расходов после модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Закупку проводят без тендера, методом прямого договора. Кыргызский государственный научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Энергопроект» готов выполнить работу за 11,7 миллиона сомов. «Электрические станции» заложили 13,6 миллиона сомов.

Сметный расчет произведут на момент заключения контрактного соглашения от 16 июля 2013 года на реализацию проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

Напомним, Счетная палата выявила, что при модернизации теплоцентрали не составлены конкретные сметы расходов. Работы проводила китайская компания ТВЕА, кредит в $386 миллионов предоставил Эксимбанк Китая.

В «Электрических станциях» не комментируют, почему смету расходов составляют после проведения модернизации теплоцентрали.