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Общество

Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов готов отказаться от строительного бизнеса

Кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов готов отказаться от строительного бизнеса. Об этом он заявил сегодня журналистам после успешной сдачи экзамена.

По его словам, строительную компанию «Елизавета» основал его отец, который более 50 лет проработал в строительной сфере. Был директором железобетонного завода в Нарыне и Токмаке. Сам Азиз Суракматов лишь с 2015 года работал в компании отца советником и директором по инвестициям.

«Сейчас говорят, что есть конфликт интересов. В компании работают более 100 человек. Им как-то нужно сказать, мол, идите на улицу? Строится 270-квартирный дом, имеются кредитные обязательства. Возможно, достроив этот дом, компания больше не будет возводить объекты. Это нужно решить после выборов», — сказал Азиз Суракматов.

Напомним, коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.
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