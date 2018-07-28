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Общество

Учредителя МУНИБ обвиняют в мошенничестве. Его водворили в ИВС

Учредителя Международного университета науки и бизнеса водворили в ИВС. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что помимо индийских студентов с заявлением в милицию обратился и кыргызстанец. Мужчина указал, что Нургалы Асаналиев взял у него $8 тысяч, обещав предоставить квартиру в строящемся доме, и скрылся.

«По данному факту УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Помимо этого на Нургалы Асаналиева поступило около 30 заявлений от иностранных студентов МУНИБ. Учредитель учебного заведения водворен в ИВС», — сообщили в ведомстве.

ГУВД Бишкека просит всех пострадавших от Нургалы Асаналиева сообщить в милицию по следующим телефонам: (0551) 102-180, (0702) 10-60-20, (0554) 102-152, (0557) 52-57-57.
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