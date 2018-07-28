Учредителя МУНИБ обвиняют в мошенничестве. Его водворили в ИВС

Учредителя Международного университета науки и бизнеса водворили в ИВС. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что помимо индийских студентов с заявлением в милицию обратился и кыргызстанец. Мужчина указал, что Нургалы Асаналиев взял у него $8 тысяч, обещав предоставить квартиру в строящемся доме, и скрылся.

«По данному факту УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Помимо этого на Нургалы Асаналиева поступило около 30 заявлений от иностранных студентов МУНИБ. Учредитель учебного заведения водворен в ИВС», — сообщили в ведомстве.