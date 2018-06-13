Бывшего премьер-министра Сапара Исакова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, суд проходил в закрытом режиме, хотя копии определения об этом сторона защиты не получила.

«Я спросил, почему все происходит втихаря, почему не в открытом режиме. Судьи сказали, что есть определение о проведении процесса в закрытом режиме. Однако копию я не получил», — сказал Нурбек Токтакунов.

Сапар Исаков проходит обвиняемым по уголовным делам о модернизации ТЭЦ Бишкека.