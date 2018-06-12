Пока депутат работал в Жогорку Кенеше, его должность упразднили

Депутат пятого созыва Жогорку Кенеша Нуркамил Мадалиев в течение трех лет не может восстановиться на прежнюю должность. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Нуркамил Мадалиев ранее руководил Ошским филиалом КНУ имени Ж.Баласагына. После завершения срока полномочий депутата написал заявление с просьбой восстановить его в прежней должности.

«Но там сразу начали реорганизацию и ликвидировали филиал. Теперь это называется колледжем. Колледж незаконный. Я считаю, что все это сделали против меня. То есть это результат моей депутатской деятельности. Я всегда критиковал министров образования», — заявил он ИА «24.kg».

По словам первого проректора вуза Мурата Аманалиева, Ошский филиал ликвидировали в рамках оптимизации. «По решению суда мы предложили Нуркамилу Мадалиеву должность, равнозначную должности директора филиала», — заявил он. Экс-депутату предложили заведовать лабораторией вуза.

«Но я живу в Оше. Они мне предлагают работу в Бишкеке», — сказал Нуркамил Мадалиев.

Парламентский комитет, изучив заявление Нуркамила Мадалиева, направил его в правоохранительные органы для правовой оценки действий руководства КНУ имени Ж.Баласагына.