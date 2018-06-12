21:03
USD 68.45
EUR 80.67
RUB 1.10
Общество

Пока депутат работал в Жогорку Кенеше, его должность упразднили

Депутат пятого созыва Жогорку Кенеша Нуркамил Мадалиев в течение трех лет не может восстановиться на прежнюю должность. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Нуркамил Мадалиев ранее руководил Ошским филиалом КНУ имени Ж.Баласагына. После завершения срока полномочий депутата написал заявление с просьбой восстановить его в прежней должности.

«Но там сразу начали реорганизацию и ликвидировали филиал. Теперь это называется колледжем. Колледж незаконный. Я считаю, что все это сделали против меня. То есть это результат моей депутатской деятельности. Я всегда критиковал министров образования», — заявил он ИА «24.kg».

По словам первого проректора вуза Мурата Аманалиева, Ошский филиал ликвидировали в рамках оптимизации. «По решению суда мы предложили Нуркамилу Мадалиеву должность, равнозначную должности директора филиала», — заявил он. Экс-депутату предложили заведовать лабораторией вуза.

«Но я живу в Оше. Они мне предлагают работу в Бишкеке», — сказал Нуркамил Мадалиев.

Парламентский комитет, изучив заявление Нуркамила Мадалиева, направил его в правоохранительные органы для правовой оценки действий руководства КНУ имени Ж.Баласагына.

Ссылка:
просмотров: 2050
Версия для печати
Материалы по теме
Как дождь, так в КНУ протекает крыша. Жалуются студенты
Ректорат КНУ объяснил, почему выселяет преподавателей из общежития
Обращение услышали. Корпус, где учатся студенты журфака КНУ, отремонтируют
Студенты КНУ недовольны условиями обучения в вузе
Экс-министр образования Кыргызстана стал ректором КНУ имени Баласагына
Освобождена от должности ректор Кыргызского национального университета
Сотрудники КНУ просят президента Кыргызстана взять под контроль ситуацию в вузе
Нургазы Майрыков: Руководство КНУ до сих пор не вернуло деньги за турникеты
Руководство КНУ не принимает меры пожарной безопасности в общежитиях
В парламенте ставят вопрос о соответствии занимаемой должности ректора КНУ
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Вину в&nbsp;коррупции не&nbsp;признает. Как сидит Сапар Исаков и&nbsp;кто его посещает Вину в коррупции не признает. Как сидит Сапар Исаков и кто его посещает
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Спортсмен, педагог, бизнесмен. Камчыбек Жолдошбаев решил рассказать, как живет Спортсмен, педагог, бизнесмен. Камчыбек Жолдошбаев решил рассказать, как живет
Впервые в&nbsp;СНГ. &laquo;Бакай Банк&raquo; открыл Исламский финансовый центр Впервые в СНГ. «Бакай Банк» открыл Исламский финансовый центр
Услуга &laquo;Где дети?&raquo; определит местоположение членов вашей семьи Услуга «Где дети?» определит местоположение членов вашей семьи
MegaCom продолжает увеличение мощности и&nbsp;емкости сети MegaCom продолжает увеличение мощности и емкости сети