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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (60)

Будет сидеть. Генеральная прокуратура отказала в пересмотре дела Текебаева

Генеральная прокуратура отказала адвокатам экс-депутата парламента Омурбека Текебаева, отбывающего наказание в ИК № 47, в пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, сам осужденный лидер партии «Ата Мекен» считает решение ГП необоснованным и намерен добиваться его обжалования через суд.

«В главном надзорном органе нам пояснили, что не нашли причин и обстоятельств для пересмотра», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Омурбек Текебаев 16 августа 2017 года признан виновным и приговорен Первомайским районным судом Бишкека к восьми годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
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