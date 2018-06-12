Суд Исаева. Подсудимый выступил с последним словом

На судебном заседании в Бишкекском городском суде с последним словом выступил экс-мэр города Токмака Канатбек Исаев.

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«После выступления государственного обвинения стало ясно, что прокуроры не учитывают доказательства, приведенные нами в суде. Они поддерживают решение первой инстанции», — начал подсудимый.

Он коротко, еще раз обращаясь к прокурорам, привел доводы своей невиновности по каждому эпизоду обвинения. Пояснил, что строительство новой автостанции — решение прежнего мэра Сулайманкулова. А территория, на которой был построен торговый центр, не являлась землей общего пользования, как утверждает обвинение.

«Чтобы обвинять кого-то в коррупции, нужен ущерб. Вы сами здесь согласились с тем, что следователь пошел на фальсификацию и, оценивая стоимость объектов, указал цены за 2016 год, а не за 2008-й. И сумму ущерба вы так и не назвали», — сказал Канатбек Исаев.

Обращаясь к судебной коллегии, он выразил надежду на то, что она вынесет справедливое решение по данному делу.