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Общество

Пешеходные зоны могут появиться в Бишкеке и Оше. Премьер дал поручения мэриям

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предложил рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в Бишкеке и Оше. Мэриям отвели месячный срок, сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечено, что во многих крупных современных городах есть пешеходные улицы, которые стали центрами туризма. На них создали исторические, музейно-выставочные, зрелищные, игровые, культурно-развлекательные пространства, объекты обслуживания и торговли.

«Создание многофункциональных пешеходных улиц, где представлена продукция народного и художественного промысла, плодотворно влияет на туристическую привлекательность городов. Одновременно пешеходные улицы становятся центром отдыха граждан», — отметили в правительстве.

Ранее мэрия Бишкека отмечала, что может сделать полностью пешеходной западную сторону проезжей части бульвара Эркиндик, если горожане поддержат предложение. 
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