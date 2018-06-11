Пешеходные зоны могут появиться в Бишкеке и Оше. Премьер дал поручения мэриям

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предложил рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в Бишкеке и Оше. Мэриям отвели месячный срок, сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечено, что во многих крупных современных городах есть пешеходные улицы, которые стали центрами туризма. На них создали исторические, музейно-выставочные, зрелищные, игровые, культурно-развлекательные пространства, объекты обслуживания и торговли.

«Создание многофункциональных пешеходных улиц, где представлена продукция народного и художественного промысла, плодотворно влияет на туристическую привлекательность городов. Одновременно пешеходные улицы становятся центром отдыха граждан», — отметили в правительстве.

Ранее мэрия Бишкека отмечала, что может сделать полностью пешеходной западную сторону проезжей части бульвара Эркиндик, если горожане поддержат предложение.