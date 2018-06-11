Котельный цех ТЭЦ отремонтируют. Остекление обойдется в 61,5 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» объявили тендер на ремонт ограждающих конструкций котельного цеха ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает портал государственных услуг.

Ремонт ограждающих конструкций котельного цеха обойдется в 44,7 миллиона сомов, замена кровли 16,7 миллиона сомов. Наконец-то заменят разбитые стекла. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа будет производиться при высоте здания до 90 метров .

Напомним, после январской аварии на теплоцентрали бывший директор Нурлан Омуркул уулу рассказал, что неполадки можно было устранить за 2-3 часа. Ситуацию усугубило то, что в здании не было ни стекол, ни крыши. Деньги на ремонт не выделялись годами.