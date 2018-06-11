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Общество

Котельный цех ТЭЦ отремонтируют. Остекление обойдется в 61,5 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» объявили тендер на ремонт ограждающих конструкций котельного цеха ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает портал государственных услуг.

Ремонт ограждающих конструкций котельного цеха обойдется в 44,7 миллиона сомов, замена кровли 16,7 миллиона сомов. Наконец-то заменят разбитые стекла. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа будет производиться при высоте здания до 90 метров.

Напомним, после январской аварии на теплоцентрали бывший директор Нурлан Омуркул уулу рассказал, что неполадки можно было устранить за 2-3 часа. Ситуацию усугубило то, что в здании не было ни стекол, ни крыши. Деньги на ремонт не выделялись годами.
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